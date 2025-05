Bayesian: ecco come sono cambiate le operazioni di recupero dopo la morte del sub

MeteoWeb

Dopo la tragica morte del sub olandese di 39 anni, sono state modificate alcune attività per il recupero del relitto del Bayesian per aumentare l’uso di strumenti a controllo remoto. Lo fa sapere la TMC Marine, la società impegnata nelle operazioni del veliero che giace in fondo al mare di fronte il porto di Porticello dopo l’affondamento avvenuto la notte del 19 agosto 2024. Il boma, l’ancora e la vela recuperati dal Bayesian saranno trasportati a Termini Imerese. Anche la Hebo Lift 10 si sposterà da Porticello a Termini Imerese per caricare ulteriori attrezzature specialistiche necessarie per il sollevamento definitivo dello yatch a vela dal fondale marino.

Domenica scorsa, i tecnici hanno utilizzato un filo diamantato per tagliare il boma, la vela e l’avvolgifiocco vicino all’albero, per poi sollevarli sull’Hebo Lift 2. Un sommergibile telecomandato è stato poi utilizzato per tagliare una delle catene dell’ancora del Bayesian, consentendo il recupero dell’ancora e della catena dai fondali. E sarà ancora utilizzato un altro sommergibile con controllo da remoto per eseguire altri interventi.

“Priorità alla sicurezza”

“Negli ultimi 10 giorni, il team ha sviluppato metodi alternativi per svolgere alcune attività di recupero – dice Marcus Cave, direttore di TMC Marine – Ciò ridurrà al minimo le attività di immersione e aumenterà l’uso di attrezzature controllate direttamente dalle piattaforme di lavoro galleggianti. Sebbene questa modifica aumenterà i tempi di completamento del progetto, continuerà a dare priorità alla sicurezza di coloro che lavorano a questa complessa operazione di sollevamento e recupero”.

Come procedono le operazioni

Sono stati compiuti progressi nella messa in sicurezza degli sfiati e delle aperture dei serbatoi del Bayesian, per ridurre il rischio di inquinamento durante le operazioni future, dicono dalla TMC. Sono iniziati i lavori per posizionare le imbracature di sollevamento in acciaio sotto il Bayesian, insieme ad altri dispositivi di sollevamento, che garantiranno il mantenimento in sicurezza del super yacht.

Una volta completati, i lavori di recupero proseguiranno con il distacco dell’ampio sartiame della nave, dell’albero di 72 metri, delle crocette e delle vele rimanenti, per garantire che il sollevamento possa procedere in sicurezza.