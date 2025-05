Bayesian, morte del sub: sospese temporaneamente le attività di recupero

MeteoWeb

Le attività per il recupero del veliero Bayesian a Porticello (Palermo) sono temporaneamente sospese a seguito della tragica morte di un sub olandese di 39 anni, avvenuta ieri pomeriggio durante un’immersione a 50 metri di profondità. La decisione di sospendere le operazioni è stata presa dal pm di Termini Imerese, Raffaele Cammarano, che sta anche coordinando le indagini sull’affondamento dello yacht. Si prevede che venga eseguita un’autopsia sul corpo del sub. Stando alle prime ricostruzioni, Robcornelis Maria Huijben Uiben, il sub deceduto, stava lavorando insieme ad altri colleghi sommozzatori per tagliare il boma, in preparazione al successivo abbattimento dell’albero di 75 metri. Durante l’operazione, il sub sarebbe stato colpito da una parte metallica.