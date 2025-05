Bayesian, sub morto: ipotesi esplosione durante le operazioni, primi risultati delle indagini

MeteoWeb

Arrivano i primi risultati delle indagini sull’incidente che ieri ha provocato la morte del sub olandese di 39 anni durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo del Palermitano nell’agosto 2024. Secondo fonti investigative, mentre la vittima e un collega cercavano di tagliare con un cannello il boma, ci sarebbe stata una esplosione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall’azione della fiamma ossidrica. La deflagrazione avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il sub. Un’ipotesi sulla quale maggiore chiarezza arriverà dall’autopsia disposta dalla Procura di Termini Imerese, titolare dell’inchiesta sulla morte del sub, dipendente della società TMC Marine che si sta occupando del recupero del veliero.

Dopo questo incidente dalle tragiche conseguenze, le operazioni di recupero del relitto sono state sospese. I tempi per il recupero, al quale stavano lavorando gli equipaggi delle due chiatte Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2, si allungano dunque senza più una data di scadenza.