Il Belucistan dichiara l’indipendenza dal Pakistan

“Il Belucistan non è Pakistan!“. Il leader baluci Mir Yar Baloch ha dichiarato l’indipendenza dal Pakistan e cerca il sostegno dell’India e della comunità globale. Mir Yar Baloch ha dichiarato oggi l’indipendenza dal Pakistan, citando decenni di violenze, sparizioni forzate e violazioni dei diritti umani nella regione. In un post su X, ha detto che il popolo del Belucistan ha dato il suo “verdetto nazionale” e che il mondo non deve più rimanere in silenzio. “I beluci in tutto il Pakistan occupato sono in strada e questo è il loro verdetto nazionale che il Belucistan non è il Pakistan e il mondo non può più essere uno spettatore silenzioso”, ha detto.

Ha anche esortato i cittadini indiani, in particolare i media, gli YouTuber e gli intellettuali, a evitare di chiamare i baluci “il popolo del Pakistan”.