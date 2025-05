“Bevi Consapevole”: al via la campagna per valorizzare il vino italiano e promuovere un consumo responsabile

MeteoWeb

“Promuovere il consumo moderato e consapevole di vino, sostenere le vendite nei ristoranti, valorizzare il patrimonio enologico e vinicolo Made in Italy. Questi gli obiettivi della campagna “Keep calm and bevi vino italiano”, lanciata da Coldiretti, Filiera Italia e Fipe-Confcommercio, a Verona durante il vinitaly e presentata oggi a Milano nella giornata di inaugurazione di TuttoFood (Padiglione 14, Stand C07). Un’iniziativa che mira a tutelare e promuovere una filiera da oltre 14 miliardi di euro, simbolo della tradizione italiana e componente essenziale della Dieta Mediterranea. Cuore del progetto è l’utilizzo dell’etilometro digitale integrato nell’app Fipe, uno strumento semplice e immediato per aiutare i cittadini a valutare la propria condizione prima di mettersi alla guida. L’etilometro sarà disponibile nei ristoranti Fipe tramite QR code inseriti nei menù, scaricabile con un semplice clic”. E’ quanto si legge in una nota Coldiretti.

Nel corso dell’evento, Coldiretti ha proposto al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, di promuovere la campagna anche attraverso la rete autostradale e ferroviaria nazionale, per amplificarne la diffusione e raggiungere un numero ancora maggiore di cittadini, specie in prossimità dei punti di ristorazione e delle aree di sosta. Salvini da parte sua ha ringraziato Coldiretti, Fipe e Filiera Italia per l’iniziativa della app, annunciando l’intenzione di dare il via a una campagna di educazione già a partire dalle scuole, per sensibilizzare i giovani.

“Vogliamo fornire strumenti concreti per un consumo informato e sereno del vino, senza allarmismi – ha dichiarato Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti –. È necessario combattere ogni forma di demonizzazione del vino, che fa parte della nostra identità e può essere gustato responsabilmente come elemento culturale e sociale”.

Sulla stessa linea Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti: “questa campagna è un invito alla responsabilità e al rispetto delle regole, ma anche alla valorizzazione di un prodotto che racconta la storia dei nostri territori e promuove la convivialità tipica dello stile di vita italiano”.

“Il messaggio è chiaro: bere con consapevolezza sì, guidare in sicurezza sempre. E per questo Coldiretti, Filiera Italia e Fipe sottolineano l’importanza di iniziative concrete che sappiano sensibilizzare senza generare allarmismi ingiustificati, difendendo un prodotto riconosciuto da numerosi studi per i suoi effetti benefici se assunto con moderazione”, continua la nota.

“Questa campagna rappresenta un esempio concreto di come il mondo della ristorazione possa fare sistema con le altre componenti della filiera agroalimentare per promuovere un consumo del vino consapevole, informato e sicuro. Come Fipe crediamo che il vino non sia solo una bevanda, ma un patrimonio culturale che racconta la storia e l’identità dei nostri territori. Con l’introduzione dell’etilometro digitale integrato nella nostra app, vogliamo offrire ai cittadini uno strumento semplice e immediato per assumere decisioni responsabili, senza rinunciare al piacere della convivialità. È un segnale chiaro: si può bere bene e con moderazione, meglio se italiano, ma sempre con attenzione e rispetto delle regole”, ha dichiarato Roberto Calugi, Direttore Generale di Fipe-Confcommercio.

“La nostra campagna – spiega Luigi Scodamaglia, Ad di Filiera Italia – vuole difendere il vino italiano. Bere con moderazione significa anche tutelare un modello produttivo che crea valore, occupazione e identità nei territori. Puntiamo su educazione, strumenti digitali e collaborazione istituzionale per un consumo informato e responsabile”.

“Anche gli agriturismi di Terranostra promuoveranno la campagna ‘Bevi Consapevole’, perché crediamo nella cultura del vino come espressione di responsabilità e qualità della vita rurale – ha dichiarato Dominga Cotarella, Presidente di Terranostra presente all’incontro di Milano –. Stiamo lavorando insieme a Fipe anche su altri progetti per valorizzare l’offerta enogastronomica nei territori, rafforzando il legame tra campagna e ristorazione”.

