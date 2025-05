Quando Biden disse “ho il cancro” nel 2022 ma la Casa Bianca smentì | VIDEO

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, l’ex Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha comunicato di avere un cancro alla prostata con metastasi alle ossa, suscitando solidarietà ma anche qualche domanda dal suo successore Trump. “Ho il cancro. E questo perché quando ero bambino mia mamma, quando guidava, doveva usare i tergicristalli per togliere le macchie di petrolio dal parabrezza. Ecco perché io e tanti altri abbiamo il cancro“. Queste parole, Biden le aveva pronunciate nel 2022, da Presidente degli Stati Uniti, in un discorso in Massachusetts, parlando di inquinamento. Ma è stato subito smentito dalla Casa Bianca che aveva assicurato sulla sua perfetta salute.

E proprio su questo punto si soffermano le osservazioni di Trump. La malattia di Biden, in forma aggressiva e già diffusa alle ossa, è stata resa nota domenica 18 maggio, ma l’attuale Presidente USA ha insinuato che la condizione fosse nota da tempo e tenuta nascosta.