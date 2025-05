Bill Gates, annuncio e polverone: vuole donare quasi tutta la sua fortuna entro il 2045, poi l’attacco a Musk

MeteoWeb

Bill Gates contro Elon Musk. Il co-fondatore di Microsoft ha accusato il ‘collega’ miliardario di essere “l’uomo più ricco del mondo” ma, allo stesso tempo, direttamente “coinvolto nella morte dei bambini più poveri del mondo”. Le parole del 69enne di Seattle provengono da un’intervista rilasciata al New York Times dove ha annunciato che la Gates Foundation cesserà di operare nel 2045 e che per quella data avrà dato via gran parte del suo fiorente patrimonio. Per questo ha incoraggiato gli uomini più facoltosi del pianeta a prendere il suo posto, anche se nota a livello globale che le grandi fortune non si rivolgono più al lavoro filantropico e umanitario come facevano vent’anni fa.

Fa l’esempio di Elon Musk: “è stato lui a tagliare il budget dell’USAID (l’agenzia statunitense per lo sviluppo)”. Il proprietario di Tesla e SpaceX è oggetto di un vero attacco: “sarà anche stato un grande filantropo, ma nel frattempo l’uomo più ricco del mondo è stato coinvolto nella morte dei bambini più poveri del mondo”, ha denunciato Gates, spiegando come i tagli dell’USAID abbiano portato a una brusca fine dei programmi per l’HIV, la malaria e la poliomielite.

Gates utilizza l’intervista per fare appello: “oggi non stiamo esaurendo i ricchi. Ce ne saranno sempre di più e guarderanno a ciò che l’intelligenza artificiale ha fatto o non ha fatto e a ciò che i governi hanno fatto o non hanno fatto”. Ed è qui che lancia una velata accusa: “penso che i ricchi di oggi, e nei prossimi 20 anni, dovrebbero fare più filantropia”. Tuttavia, Gates, che si definisce un eterno ottimista, non si lascia andare al fatalismo e ritiene che i tagli dell’Amministrazione Trump significheranno solo una pausa di quattro o sei anni: “non credo che ci saranno amministrazioni, una dopo l’altra, che taglieranno queste risorse” e “se guardiamo a vent’ann da oggi, penso che continueremo a ridurre la mortalità infantile”.

Con questo spirito ottimista, Gates crede nel potere dell’intelligenza artificiale sostenendo come sia (con tutti i dati che incorpora) in grado di fornire in una zona remota del mondo “un ottimo medico personale e questo potrebbe finire per essere migliore di quello che hanno i Paesi ricchi”. L’IA può anche rivoluzionare l’agricoltura e l’istruzione, afferma, “ma perché ciò accada, le grandi aziende tecnologiche devono continuare a investire in progetti innovativi che vadano oltre il profitto commerciale”.

Oltre 200 miliardi in vent’anni

La Fondazione Gates prevede di spendere più di 200 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni, accelerando la sua missione per migliorare la salute pubblica prima di chiudere nel 2045. Il nuovo calendario comporta una modifica dello statuto dell’organizzazione, che prevedeva il tramonto della fondazione 20 anni dopo la morte di Bill Gates. Il cambiamento è motivato da “urgenza e opportunità”, in quanto i progressi dell’intelligenza artificiale aumentano il potenziale di benessere umano, anche se i governi tagliano i fondi per gli aiuti, si legge nel comunicato.

“Durante i primi 25 anni della Fondazione Gates – alimentata in parte dalla generosità di Warren Buffett – abbiamo donato più di 100 miliardi di dollari”, ha dichiarato Gates, 69 anni, in un post sul blog, riferendosi all’influente investitore americano. “Nei prossimi due decenni raddoppieremo le nostre donazioni”, ha scritto Gates.

Il post sul blog conteneva un grafico che mostrava come il patrimonio netto di Gates sarebbe crollato del 99% nei prossimi 20 anni. Attualmente Gates è al 13° posto nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes, con un patrimonio netto di 112,6 miliardi di dollari. “La gente dirà molte cose su di me quando morirò, ma sono determinato a non dire è morto ricco”, ha scritto Gates. “Ci sono troppi problemi urgenti da risolvere perché io possa trattenere risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare le persone”. La Fondazione Bill e Melinda Gates è stata lanciata nel 2000, lo stesso anno in cui Bill Gates ha lasciato la carica di CEO di Microsoft. Nel 2024, Melinda French Gates ha lasciato la fondazione tre anni dopo il divorzio della coppia.