Bimba trovata in stato di abbandono e positiva alla cocaina

Una bambina di 14 mesi, scomparsa da oltre un anno, è stata ritrovata in condizioni igieniche precarie e positiva alla cocaina dalla polizia di Novara. Tre persone sono indagate per maltrattamenti, abbandono e lesioni. La madre, italiana, aveva denunciato una relazione con un uomo straniero irregolare che, attraverso violenze, l’aveva costretta a portare avanti la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno. Dopo il parto, l’uomo aveva preso con sé la bambina, facendo perdere le sue tracce. Le indagini hanno permesso di identificare l’uomo, un senzatetto con numerosi precedenti penali. Dopo mesi di ricerche, è stato trovato in un locale notturno e ha confessato di aver affidato la piccola a una donna tossicodipendente. La bambina è stata rinvenuta in stato di abbandono e trasferita in ospedale, risultando positiva alla cocaina. Ora si trova in una struttura protetta e si valuta l’adottabilità. Tutti e tre gli adulti coinvolti sono stati denunciati.