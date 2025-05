Biodiversity Sampling Week: oltre 50 iniziative in tutta Italia per monitorare e proteggere la natura

MeteoWeb

Il National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità finanziato dal PNRR – Next Generation EU, promuove dal 12 al 18 maggio la Biodiversity Sampling Week – BSW, una settimana in cui scienziate e scienziati lungo tutta la Penisola monitoreranno la biodiversità con la partecipazione attiva dei cittadini, la cosiddetta citizen science. Obiettivo? Rendere visibili al pubblico, informandolo sulle tecniche di gestione e tutela della natura, le attività di monitoraggio sviluppate dalle ricercatrici e dai ricercatori di NBFC e realizzate anche con progetti di citizen science. Il messaggio è uno e chiaro: la biodiversità è un patrimonio di tutti e per questo la sua conservazione necessita un impegno collettivo.

Saranno oltre 50 le iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale, a cui i cittadini potranno partecipare. Associazioni, parchi, aree protette, istituzioni lavoreranno fianco a fianco con le scienziate e gli scienziati, raccogliendo dati: dagli ambienti marini a quelli collinari e montani, passando per i contesti urbani. Dalle praterie di Posidonia agli insetti impollinatori, dalla flora spontanea agli uccelli, dalle specie native alle specie “aliene invasive”. Tra le attività di scienza partecipativa, il biomonitoraggio fluviale con macroinvertebrati o il campionamento del DNA ambientale.

I dettagli

La comunità di ricercatrici e ricercatori di NBFC, oltre a condurre attività di citizen science, porterà avanti, da Nord a Sud, le attività di monitoraggio che dall’istituzione del National Biodiversity Future Center vengono condotte presso i sistemi acquatici, terrestri e urbani. Li vedremo all’opera su tanti versanti: dal campionamento dei fiori di campo a quello delle foreste macro algali, dall’analisi dello stato di salute delle foreste e delle faggete appenniniche, al monitoraggio dei pipistrelli in città, per citarne solo alcuni.

La Biodiversity Sampling Week anticipa di pochi giorni il Forum nazionale della biodiversità 2025 (19-22 maggio), che si terrà a Milano, il più importante momento di confronto scientifico a livello nazionale sul tema della biodiversità, un summit con centinaia di scienziate e scienziati ed esperti in cui sono attesi anche ospiti internazionali.

