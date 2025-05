Sviluppato un bioinchiostro in grado di aumentare i coralli

MeteoWeb

Un rivoluzionario bioinchiostro è in grado di aumentare l’insediamento delle larve di corallo di oltre 20 volte, il che potrebbe contribuire alla ricostruzione delle barriere coralline in tutto il mondo, devastate dal cambiamento climatico. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dall’Università della California San Diego e pubblicato sulla rivista Trends in Biotechnology. “Quando si pensa a una barriera corallina, spesso si pensa a quanto sia bella”, afferma l’autore Daniel Wangpraseurt dell’Università della California a San Diego. “Quello che a volte dimentichiamo è che le barriere coralline sono una delle strutture più efficaci per proteggere le nostre coste. Speriamo di sviluppare tecnologie per ripristinare non solo l’ecosistema, ma anche le strutture naturali che proteggeranno le coste da onde, tempeste e inondazioni”.

In passato, i ricercatori hanno cercato di ripristinare le barriere coralline – che si sono dimezzate in tutto il mondo dalla metà del XX secolo – principalmente piantando coralli coltivati in vivaio. Ma Wangpraseurt afferma che questi coralli coltivati in laboratorio sono geneticamente identici a quelli naturali, il che significa che sono vulnerabili alle stesse minacce.

I biologi hanno recentemente scoperto che alcune alghe rosa rocciose, chiamate alghe coralline crostose (CCA), svolgono un ruolo importante nell’attrarre le larve di corallo e incoraggiarle a insediarsi sulla barriera corallina. Sembra che le CCA emettano metaboliti nell’acqua circostante e le larve di corallo seguano questi segnali chimici.

Ispirati da questa scoperta, Wangpraseurt e il suo team, tra cui il primo autore Samapti Kundu dell’Università della California di San Diego, hanno sviluppato un inchiostro trasparente infuso con metaboliti derivati dalle CCA. Denominato SNAP-X, l’inchiostro rilascia lentamente questi segnali chimici naturali nell’acqua di mare nel corso di un mese. Applicando SNAP-X a rocce o altre superfici, i ricercatori possono creare un microhabitat invitante che aiuta le larve di corallo a insediarsi e crescere. Il team ha testato SNAP-X all’aperto, utilizzando acqua di mare naturale e un flusso d’acqua continuo per simulare l’ambiente oceanico.

Hanno scoperto che le larve di Montipora capitata, un corallo primario che costruisce la barriera corallina alle Hawaii, avevano una probabilità 20 volte maggiore di insediarsi su substrati spruzzati con SNAP-X, e gli insediamenti diventavano più densi quando il team aumentava la concentrazione dei metaboliti in SNAP-X. Dato che alcune specie di corallo si riproducono rilasciando uova e spermatozoi esattamente nello stesso periodo dell’anno, i ricercatori raccomandano di sincronizzare l’impiego di SNAP-X con il ciclo riproduttivo del corallo per favorirne il reclutamento naturale.

A seconda della specie di corallo, gli scienziati possono anche modificare gli ingredienti di SNAP-X per includere diversi metaboliti e segnali chimici che favoriscono lo sviluppo delle barriere coralline. Il team sta ora lavorando a metodi per aumentare la produzione di SNAP-X.