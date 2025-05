Blackout a Cannes e Nizza: gruppo di anarchici rivendica i sabotaggi della rete elettrica

MeteoWeb

Gli inquirenti in Francia continuano ad esaminare la rivendicazione di un gruppo anarchico relativa ai sabotaggi di strutture della rete elettrica della zona di Cannes e di Nizza, durante il fine settimana. Gli atti hanno provocato l’interruzione dell’erogazione di elettricità a 160mila case, con qualche conseguenza anche sullo svolgimento della giornata conclusiva del Festival del cinema a Cannes. Il comunicato di rivendicazione “contro le installazioni elettriche in Costa Azzurra” è stato postato da un collettivo di attivisti di estrema sinistra. Gli autori si presentano come “bande di anarchici” e scrivono di “aver sabotato la principale postazione elettrica che alimenta l’agglomerato di Cannes alla vigilia della cerimonia di consegna dei premi del Festival di Cannes e della serata di gala, e reciso la linea da 225 KW che arriva da Nizza“.

Gli autori della rivendicazione hanno anche aggiunto di aver voluto privare dell’elettricità anche i centri di ricerca, una fabbrica aeronautica ed aerospaziale, delle start up, l’aeroporto e altri centri industriali, militari e tecnologici della zona.