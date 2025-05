Blackout in Spagna e inerzia nei sistemi elettrici: lezioni dal Nord Europa

MeteoWeb

Il blackout che ha colpito la Spagna ha riacceso i riflettori sulla vulnerabilità dei sistemi elettrici moderni. Con la transizione verso fonti rinnovabili come l’eolico e il solare, cresce la complessità nella gestione della stabilità di rete, e uno dei fattori più critici in questo contesto è la riduzione dell’inerzia del sistema elettrico. L’inerzia, o energia cinetica accumulata nei generatori sincroni rotanti, agisce come un cuscinetto naturale contro le fluttuazioni della frequenza. Nei sistemi elettrici tradizionali, questo meccanismo rallenta le variazioni improvvise e fornisce tempo prezioso per gli interventi correttivi. Tuttavia, i moderni impianti eolici e fotovoltaici, connessi tramite convertitori statici, non forniscono inerzia meccanica intrinseca, rendendo la rete più vulnerabile a disturbi e squilibri improvvisi.

Il blackout in Spagna, secondo alcune notizie causato da una caduta improvvisa della produzione solare e da una sequenza di disconnessioni nella rete iberica, ha mostrato in modo concreto come una rete a bassa inerzia possa amplificare rapidamente una perturbazione, portando a un collasso diffuso della fornitura elettrica.

Le oscillazioni inter-area: uno specchio della stabilità

Un’analisi approfondita delle reti elettriche moderne ha dimostrato che una delle conseguenze più rilevanti della bassa inerzia è la modifica delle oscillazioni elettromeccaniche inter-area. Questi fenomeni, che coinvolgono grandi porzioni geografiche della rete elettrica, si manifestano come vibrazioni tra gruppi di generatori sincronizzati.

Uno studio sul sistema elettrico nordico, focalizzato sulla modalità inter-area a 0,3–0,4 Hz tra Finlandia e Svezia, ha esaminato queste oscillazioni su un periodo di cinque anni, misurando due parametri fondamentali:

Frequenza della modalità

Smorzamento della modalità

Confrontando questi parametri con i valori di inerzia del sistema nello stesso periodo, è emersa una chiara correlazione tra la frequenza della modalità e l’inerzia: una riduzione dell’inerzia si traduce in un aumento della frequenza della modalità inter-area, indicando un sistema più “reattivo” e potenzialmente instabile. Al contrario, lo smorzamento non ha mostrato una correlazione significativa, suggerendo che altri elementi (come il controllo dei convertitori e la configurazione della rete) sono più determinanti in questo aspetto.

Dal Nord Europa alla Spagna: una lezione comune

Sebbene il contesto nordico differisca da quello iberico per configurazione di rete e mix energetico, la lezione è trasversale: la riduzione dell’inerzia rappresenta un fattore di rischio crescente per la stabilità dei sistemi elettrici. In un contesto come quello spagnolo, dove il solare fotovoltaico ha un ruolo dominante, la perdita improvvisa di produzione – come avvenuto durante il blackout di aprile – ha effetti più rapidi e gravi proprio a causa della bassa inerzia disponibile nel sistema.

Prospettive future: misurare e stimare l’energia cinetica

La comprensione della relazione tra inerzia e oscillazioni inter-area non è solo teorica: può essere utilizzata per sviluppare strumenti pratici per stimare l’energia cinetica totale di un sistema in tempo reale, anche senza sensori dedicati. Questo tipo di monitoraggio potrebbe diventare cruciale per identificare condizioni di rischio e attivare misure preventive prima che si verifichino blackout estesi.

Il blackout spagnolo del 2025 non è un episodio isolato, ma un campanello d’allarme in un panorama energetico in rapida evoluzione. Le reti elettriche moderne, sempre più basate su fonti rinnovabili, devono essere supportate da nuove strategie di monitoraggio e controllo, capaci di compensare la perdita di inerzia e mantenere stabile il sistema. Gli studi sulle modalità inter-area, come quelli condotti nel Nord Europa, rappresentano un punto di partenza prezioso per affrontare questa sfida globale.

