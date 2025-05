Blackout Spagna, mistero sulle cause. Ministro avverte: “ci vorranno molti giorni”

MeteoWeb

A quasi una settimana dal massiccio blackout che ha paralizzato la penisola iberica, il Ministro spagnolo per la transizione ecologica, Sara Aagesen, getta acqua sul fuoco di facili conclusioni. In un’intervista rilasciata a El Pais, ha dichiarato che serviranno “molti giorni” per accertare le cause precise dell’interruzione di corrente, definendo il sistema elettrico “molto complesso“.

Nonostante tutte le ipotesi rimangano aperte, inclusa quella di un cyberattacco, Aagesen ha ammesso la possibilità di un malfunzionamento iniziale proveniente dagli impianti fotovoltaici del Sud/Ovest della Spagna, come precedentemente ipotizzato dal gestore della rete elettrica (REE). “Ad oggi non sappiamo quali strutture del sistema abbiano smesso di funzionare” in quella regione, ha specificato, invitando alla cautela prima di puntare il dito contro il solare fotovoltaico.

Aagesen ha tenuto a sottolineare che “le energie rinnovabili non sono pericolose di per sé“, definendo “irresponsabile e semplicistico” indicarle come unica causa del blackout. Tuttavia, la questione sollevata dagli esperti di settore riguardo un possibile squilibrio tra produzione e domanda, amplificato dalla crescente importanza di eolico e solare, resta sul tavolo. Il Ministro ha comunque ricordato che il sistema elettrico spagnolo gestisce da tempo un “mix energetico” con una significativa quota di rinnovabili, escludendo l’ipotesi di un sovraccarico dovuto a un eccesso di energia pulita. L’indagine sulle cause del blackout prosegue, dunque, in un clima di incertezza e attesa.

