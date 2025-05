Blackout tra Spagna e Portogallo: i satelliti NASA tracciano il buio e il ritorno della luce

MeteoWeb

Mentre la notte calava su Spagna e Portogallo il 28 aprile, i satelliti polari seguivano il blackout che si protraeva fino alle prime ore del mattino in diverse regioni. Sebbene la corrente elettrica sia stata ripristinata nella maggior parte del territorio entro sera, alcune zone sono rimaste al buio più a lungo. Le immagini notturne dei satelliti Suomi-NPP, NOAA-20 e NOAA-21 della NASA hanno catturato l’entità del blackout e tracciato il graduale ripristino dell’elettricità dall’orbita. Le immagini mostrano aree in cui si sono verificate sia interruzioni prolungate della corrente elettrica, sia il ripristino delle emissioni luminose durante la notte.

Mappatura di un blackout in sei fotogrammi

I tre satelliti che orbitano attorno alla Terra da un polo all’altro hanno effettuato sei passaggi su Spagna e Portogallo tra il tramonto e l’alba. Ogni passaggio ha fornito un’istantanea dell’evoluzione della situazione della rete elettrica. Le sei immagini illustrano la cronologia e la cartografia del blackout, dalle prime orbite al crepuscolo fino al recupero quasi completo intorno alle 5 del mattino. Era una notte perlopiù senza nuvole.

“Sovrapponendo i passaggi dei sei satelliti e applicando gli algoritmi notturni della NASA, possiamo identificare grandi macchie verdi che appaiono all’improvviso e scompaiono gradualmente”, spiega Alejandro Sánchez de Miguel, ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) e responsabile di diverse iniziative supportate dall’ESA per il monitoraggio dell’inquinamento luminoso dallo spazio.

“I punti verdi indicano l’assenza di luce, mentre quelli bianchi indicano le aree con fornitura elettrica stabile. Questa distribuzione è coerente con i report delle compagnie elettriche e con il graduale ritorno alla normalità”, aggiunge Alejandro.

Questa diffusa interruzione di corrente sottolinea come gli strumenti di monitoraggio basati sullo spazio possano aiutare a valutare la resilienza delle infrastrutture, stabilire le priorità per le riparazioni e facilitare le risposte alle emergenze. E’ quanto si legge in un articolo ESA.

Turni di notte scientifici

La maggior parte degli europei vive sotto cieli inquinati dalla luce. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) coordina e supporta un’infrastruttura scientifica che potrebbe trasformare le interruzioni di corrente in casi di studio per indagare le interruzioni del ritmo giorno-notte degli organismi viventi, compresi gli esseri umani. L’ESA contribuisce al progetto Night Watch, una missione multispettrale europea che studia le emissioni luminose notturne. Casi come questo blackout contribuiscono a stabilire soglie per i futuri sistemi di monitoraggio.

Per un astronauta che guarda fuori dai finestrini della Stazione Spaziale Internazionale, le luci della città sono più luminose delle stelle. Gli astronauti dell’ESA contribuiscono anche con immagini a diverse attività di citizen science. L’iniziativa Cities at Night calibra, tagga e geolocalizza la collezione di fotografie notturne degli astronauti.