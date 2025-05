Blue Origin torna nello Spazio: il 31 maggio la 12ª missione con equipaggio

MeteoWeb

Se tutto procederà secondo i piani, Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, tornerà a volare nello Spazio questo fine settimana con la sua 12ª missione con equipaggio. Il volo, denominato NS-32, è previsto per sabato 31 maggio dalla base della compagnia situata nel Texas occidentale, con una finestra di lancio che si aprirà alle 09:30 EDT (le 15:30 ora italiana). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming circa mezz’ora prima del decollo.

La missione NS-32 rappresenta il 32° volo complessivo del veicolo riutilizzabile New Shepard, progettato per portare passeggeri nello Spazio suborbitale. Il viaggio durerà dai 10 ai 12 minuti: una corsa ad alta quota che permetterà ai partecipanti di sperimentare pochi minuti di microgravità e ammirare la curvatura terrestre, per poi fare ritorno in sicurezza sulla Terra.

A bordo di New Shepard 6 membri dell’equipaggio, con varie professioni e provenienze:

Jaime Alemán , imprenditore e avvocato panamense, già ambasciatore negli Stati Uniti;

, imprenditore e avvocato panamense, già ambasciatore negli Stati Uniti; Gretchen Green , radiologa, life coach ed esploratrice;

, radiologa, life coach ed esploratrice; Paul Jeris , imprenditore e sviluppatore immobiliare;

, imprenditore e sviluppatore immobiliare; Aymette Medina Jorge , insegnante pluripremiata delle scuole medie e superiori;

, insegnante pluripremiata delle scuole medie e superiori; Mark Rocket , imprenditore neozelandese dal nome profetico;

, imprenditore neozelandese dal nome profetico; Jesse Williams, canadese, imprenditore, avventuriero e alpinista.

Il debutto di Blue Origin nei voli con equipaggio risale al 20 luglio 2021, data simbolica in quanto coincideva con il 52° anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna. In quell’occasione a bordo di New Shepard è salito lo stesso Jeff Bezos, accompagnato da suo fratello Mark, dall’aviatrice Wally Funk e dal giovane studente olandese Oliver Daemen.

Da allora, Blue Origin ha portato nello Spazio anche celebrità internazionali, come l’attore di Star Trek William Shatner nell’ottobre 2021 e, più recentemente, la pop star Katy Perry.