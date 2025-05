Un Boeing 747-8 di lusso in regalo dal Qatar: Trump avrà il suo nuovo Air Force One

MeteoWeb

Un Boeing 747-8 extra lusso in dono a Donald Trump, da usare come nuovo Air Force One. Il prezioso regalo, il più costoso mai ricevuto, arriva dalla famiglia reale del Qatar per la gioia del tycoon, da anni frustrato dal ‘suo’ aereo presidenziale ormai troppo datato e da una Boeing incapace di sostituirlo in tempi rapidi. L’annuncio ufficiale – riporta Abc – arriverà la settimana prossima, durante la tappa in Qatar del viaggio del presidente americano in Medio Oriente. Il velivolo, che Trump ha avuto modo di vedere con i suoi occhi in febbraio mentre era parcheggiato al West Palm Beach International Airport, è talmente lussuoso da essere stato soprannominato un “palazzo reale volante”.

E’ in grado quindi di soddisfare l’appetito per il lusso del presidente e di placare la sua insoddisfazione per non essere ancora riuscito, dopo anni di tentativi, ad avere un nuovo aereo presidenziale. Trump lo ha commissionato a Boeing nel 2018 e lo scorso anno la società aveva stimato la consegna nel 2029, quando il tycoon sarebbe già fuori dalla Casa Bianca. Dopo polemiche e pressioni la consegna era stata anticipata al 2027, ma nonostante questo Trump aveva chiesto al first Buddy Elon Musk di prendere in mano il dossier e accelerare i tempi.

L’atteso regalo del Qatar risolve ora il problema, pur esponendo l’amministrazione a critiche, considerato che l’aereo è fra i regali più costosi mai ricevuti da un governo straniero. Il Dipartimento di Giustizia e i legali della Casa Bianca hanno però assicurato che è “legalmente ammissibile”, a patto che la sua proprietà sia trasferita alla biblioteca presidenziale di Trump prima della sua uscita dalla Casa Bianca. L’aereo sarà sottoposto a modifiche per rispondere ai requisiti militari richiesti per ogni velivolo usato per il trasporto di un presidente americano. Modifiche che, comunque, dovrebbero consentire di rispettare i tempi dettati dal presidente, ovvero avere un nuovo aereo nel 2025.