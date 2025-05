Bologna, Milano e Torino in vetta alle città più smart d’Italia

MeteoWeb

Le città di Bologna, Milano e Torino guidano la classifica dell’EY Smart City Index 2025, confermandosi i centri urbani più innovativi d’Italia. L’indagine, giunta alla sua settima edizione, analizza 109 capoluoghi italiani valutandoli su tre assi strategici: transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Il livello di “smartness” viene determinato attraverso 323 indicatori suddivisi in due macrocategorie: “Readiness”, ovvero la disponibilità di infrastrutture e servizi grazie agli investimenti pubblici e privati, e “Comportamenti dei cittadini”. L’obiettivo è fornire una fotografia aggiornata dell’evoluzione urbana italiana, anche alla luce degli effetti dei finanziamenti del Pnrr.

Secondo Dario Bergamo, Italy Government & Infrastructure Market Leader di EY, i progressi registrati dimostrano l’impatto positivo degli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. In particolare, città come Cagliari, Bari e Palermo hanno scalato rapidamente la classifica grazie a un aumento del 22,7% nella readiness digitale.

Completano la top 10 Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze. Le città che hanno puntato sulla creazione delle Case delle Tecnologie Emergenti emergono come laboratori d’innovazione, confermando il ruolo cruciale della tecnologia per il futuro urbano.