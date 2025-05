Bologna: ordigno bellico disinnescato e fatto brillare

MeteoWeb

Le operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno bellico rinvenuto in via Prati di Caprara, nel territorio del Comune di Bologna, si sono concluse poco dopo le 10. L’intervento è stato eseguito dai genieri dell’Esercito e ha riguardato una bomba d’aereo di fabbricazione americana, risalente alla II Guerra Mondiale, dal peso complessivo di circa 53 kg, contenente 26 kg di tritolo, e ritrovata in condizioni di conservazione estremamente degradate.

L’attività di bonifica, coordinata dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, si è articolata in 2 fasi: prima la messa in sicurezza mediante la rimozione dei sistemi di innesco, poi il brillamento controllato in un’area appositamente individuata per garantire la sicurezza pubblica.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, è stato necessario sospendere temporaneamente il traffico aereo presso l’aeroporto di Bologna, chiudere alcune strade adiacenti al luogo del ritrovamento ed evacuare circa 250 residenti.