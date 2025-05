MeteoWeb

Atterraggio d’emergenza per un aliante questo pomeriggio ai Piani di Bolzano. Come riferiscono alcuni testimoni, il velivolo ha sorvolato a bassissima quota gli edifici del rione per poi “sparire” nei pressi della statale del Brennero e del fiume Isarco, verso sud rispetto al capoluogo. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco con l’Unità di soccorso in acqua e l’elisoccorso Pelikan1. A bordo dell’aliante vi erano due persone: secondo le prime informazioni, non sarebbero ferite.