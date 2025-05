Brevettato a Singapore un test innovativo per fronteggiare le future pandemie

MeteoWeb

Un gruppo di ricercatori di Singapore ha brevettato un test rivoluzionario che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui il mondo si prepara alle pandemie. Si tratta dello sVNT (test di neutralizzazione surrogata multipla), un esame capace di rilevare anticorpi neutralizzanti contro diversi virus patogeni, inclusi quelli zoonotici come Ebola e Henipavirus, oltre alle varianti del SARS-CoV-2.

A differenza dei tradizionali test anticorpali, che si limitano a rilevare la presenza di anticorpi, sVNT verifica se questi siano effettivamente in grado di bloccare l’infezione, impedendo al virus di legarsi alle cellule ospiti. Questo approccio “cell-free” elimina la necessità di manipolare patogeni vivi, rendendo l’analisi più sicura e rapida.

Il test sarà distribuito in 90 Paesi, offrendo uno strumento strategico per la sorveglianza sanitaria globale. La capacità di identificare una risposta immunitaria protettiva contro virus emergenti è cruciale in un’epoca in cui le malattie zoonotiche rappresentano una minaccia crescente. sVNT non è solo un test: è una nuova frontiera nella prevenzione pandemica.