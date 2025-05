Buongiorno, Buon 1 Maggio 2025! Le IMMAGINI e le FRASI più belle

MeteoWeb

Archiviato Aprile: Buongiorno e Buon 1 Maggio 2025! Salutiamo il nuovo mese con entusiasmo, speranza e gratitudine, lasciandoci alle spalle aprile con i suoi ricordi e guardando avanti a nuove opportunità, traguardi da raggiungere e momenti da vivere. Che questo primo maggio porti serenità, gioia e il giusto riconoscimento per il valore del lavoro e dell’impegno quotidiano.

Buongiorno e Buon 1 Maggio 2025! Oggi celebriamo il valore del lavoro e di chi ogni giorno si impegna con passione.

Felice Primo Maggio! Che questa giornata porti riposo, sorrisi e nuove energie per affrontare ciò che verrà.

Buongiorno! Oggi festeggiamo chi lavora, chi sogna e chi costruisce ogni giorno il proprio futuro. Buon 1 Maggio!

Il lavoro nobilita l’uomo, ma il rispetto lo rende libero. Buon 1 Maggio e buona giornata!

Buongiorno e buon Primo Maggio! Un pensiero speciale a chi lavora con dedizione e amore.

Buon 1 Maggio 2025! Oggi onoriamo ogni sacrificio, ogni sforzo e ogni conquista.

Buongiorno! Che il Primo Maggio sia occasione per riposare, riflettere e sorridere.

Felice Festa del Lavoro! Che oggi sia un giorno di pace, orgoglio e meritato relax.

Buon 1 Maggio! Celebriamo il valore del lavoro e la dignità che ne deriva.

Buongiorno e buona Festa del Lavoro! Che ogni impegno sia riconosciuto e valorizzato.

Il lavoro è un diritto, una sfida e un’opportunità. Buon Primo Maggio a tutti!

Buongiorno! Che oggi ci ricordi quanto sia importante l’impegno quotidiano. Buon 1 Maggio!

Buon Primo Maggio 2025! Un brindisi a chi non smette di credere nei propri sogni.

Buongiorno! Oggi festeggiamo non solo il lavoro, ma anche la passione che lo anima.

Buon 1 Maggio! Che ogni lavoratore trovi soddisfazione, rispetto e serenità nel proprio cammino.

I proverbi più famosi

Aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori;

Maggio soleggiato, frutta a buon mercato;

Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori e maggio senza fiori;

Maggio ortolano, molta paglia e poco grano;

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto;

Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso;

Per Santa Rita (22 maggio) ogni rosa è fiorita;

Per sant’ Urbano (25 maggio) il frumento è fatto grano (o ha granito);

Per Sant’Urbano (25 maggio) tristo quel contadino che ha l’agnello in mano;

Quando piove per San Filippo (26 maggio) il povero non ha bisogno del ricco;

Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento;

Acqua di maggio è come la parola di un saggio;

Maggio piovoso, anno ubertoso;

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore;

Val più un’acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carro;

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto;

Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio;

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne;

La febbre di Maggio dà salute per tutto l’anno;

Né di Maggio né di maggione, non ti levare il pelliccione.

