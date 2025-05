Il Burj Khalifa si illumina con i colori degli USA in occasione della visita di Trump negli Emirati | VIDEO

MeteoWeb

Il Burj Khalifa di Dubai, l’edificio più alto del mondo, è stato illuminato di rosso, bianco e blu questa sera per celebrare la visita ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, negli Emirati Arabi Uniti. Trump è arrivato ad Abu Dhabi il 15 maggio dopo le tappe in Arabia Saudita e Qatar nell’ambito di un più ampio tour in Medio Oriente. È stato accolto all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La visita di Trump negli Emirati Arabi Uniti evidenzia la forza delle relazioni tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti e riflette un impegno condiviso per un partenariato strategico e una collaborazione lungimirante.

Lo sceicco Mohamed bin Zayed ha inoltre annunciato che gli Emirati Arabi Uniti intendono investire 1,4 trilioni di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 10 anni in settori chiave come tecnologia, intelligenza artificiale ed energia. Parlando a fianco di Trump, ha elogiato la “forte partnership” tra le due nazioni, che a suo dire è fiorita sotto la guida di Trump.