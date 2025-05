Cade dal catamarano e viene presa dall’elica: morta una donna a Venezia | FOTO

MeteoWeb

Una giovane donna è morta a Venezia dopo essere caduta da un catamarano, rimanendo impigliata sott’acqua con una cima nell’elica. I Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti sul posto, davanti all’isola di Sant’Elena, con due autopompe lagunari e l’elicottero, con i sommozzatori. Uno di loro si è immediatamente immerso in acqua, riuscendo a liberare la giovane in meno di un minuto, tagliando la cima. Il personale del Suem ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo la donna è deceduta.