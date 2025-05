Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, morto scialpinista

MeteoWeb

Tragedia sul versante francese del Monte Bianco: uno scialpinista è morto a seguito di un incidente. L’uomo, di 44 anni, dell’Alta Savoia (Francia), ha perso la vita ieri sulla parete Nord. È scivolato poco dopo aver iniziato la discesa: la sua caduta è terminata in un crepaccio (una fenditura del ghiacciaio) profondo 15 metri, dopo aver saltato un seracco (un blocco di ghiaccio di grandi dimensioni). Era in compagnia di 3 amici, che hanno dato l’allarme. Sul posto in elicottero i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix (Francia).