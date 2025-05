Cade con la sua e-bike in una forra: 69enne muore in Friuli

MeteoWeb

Tragedia questa mattina in Friuli Venezia Giulia, non lontano dal confine di Stato con l’Austria e la Slovenia: un uomo di 69 anni, di nazionalità slovena, è morto a Ugovizza (Udine), alle porte di Tarvisio, per le gravissime ferite riportate dopo essere caduto dalla propria bicicletta. Secondo una ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della e-bike finendo in una forra profonda circa 100 metri, circostanza che ha reso difficoltosi i soccorsi.

Sul posto, inviati dalla centrale operativa Sores FVG, sono giunti l’elicottero sanitario e il velivolo della Protezione Civile regionale, insieme a Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Cave del Predil. La richiesta di aiuto proveniva dalla Val Uque, lungo un vecchio sentiero riaperto di recente, denominato Sentiero della Ceua, ad una quota di circa mille metri. A portare i primi soccorsi sono stati alcuni operai e carabinieri forestali, che si trovavano già nella zona, attivati da un amico della vittima, seguiti dagli altri soccorritori, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del cittadino straniero. Indagini sono in corso per accertare le cause della caduta.