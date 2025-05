Il calcio in ansia, l’attaccante Awoniyi in coma farmacologico: cosa è successo

MeteoWeb

L’attaccante del Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi è in coma farmacologico per favorire la convalescenza dopo essere stato sottoposto alla prima fase di un intervento chirurgico d’urgenza per una grave lesione addominale. Il nazionale nigeriano, 27 anni, si è scontrato contro il palo all’88’ minuto della partita pareggiata 2-2 contro il Leicester al City Ground domenica, mentre cercava di sfruttare un cross di Anthony Elanga. Alcune fonti hanno riferito alla BBC Sport che nell’incidente Awoniyi ha riportato la rottura dell’intestino con le condizioni del giocatore non pericolose per la vita. Il coma si ritiene, secondo quanto riportato dal The Guardian, possa contribuire a limitare i suoi movimenti e a regolare la sua frequenza cardiaca.

L’ex attaccante dell’Union Berlino è stato operato lunedì sera e si trova ancora in ospedale con il resto della procedura che sarà completato mercoledì. In una dichiarazione rilasciata martedì, il club inglese ha affermato che Awoniyi “è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a seguito di una lesione addominale riportata durante la partita di domenica contro il Leicester City. Il club fornirà ulteriori aggiornamenti quando opportuno”.

Il proprietario del Nottingham Evangelos Marinakis è sceso in campo dopo la partita per esprimere al manager Nuno Espirito Santo la sua preoccupazione per il modo in cui è stato gestito l’infortunio di Awoniyi, come confermato dal club stesso con una nota, dato che il giocatore dopo diversi minuti di cure ha giocato comunque fino al triplice fischio.