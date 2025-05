Calorosa accoglienza per Trump in Qatar | VIDEO

MeteoWeb

Accolto con tutti gli onori, Donald Trump è atterrato all’aeroporto internazionale Hamad di Doha per la 2ª tappa del suo tour di 3 giorni nel Golfo. Il presidente statunitense ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte delle autorità del Qatar, sottolineando il rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra i 2 Paesi. Tuttavia, l’entusiasmo per la visita è in parte oscurato da una crescente polemica internazionale: la famiglia reale del Qatar ha offerto a Trump un Boeing 747-8 di lusso, del valore stimato di 400 milioni di dollari. L’aereo, destinato inizialmente a sostituire temporaneamente l’Air Force One, sarebbe poi utilizzato dall’presidente anche al termine del suo mandato.