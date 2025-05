Camminare è anche una questione di DNA: scoperti i geni che influenzano i primi passi

MeteoWeb

Una nuova ricerca dell’Università del Surrey rivela che la genetica gioca un ruolo significativo nel momento in cui i bambini iniziano a camminare. Analizzando i dati genetici di oltre 70.000 neonati, gli scienziati hanno individuato 11 marcatori genetici legati a questa tappa fondamentale dello sviluppo. Lo studio, pubblicato su Nature Human Behaviour, ha dimostrato che circa il 25% delle differenze nell’età dei primi passi è attribuibile ai geni.

Finora si pensava che l’ambiente fosse il fattore principale, ma questa scoperta cambia le carte in tavola. I ricercatori hanno anche rilevato connessioni genetiche tra l’età del camminare e altri aspetti dello sviluppo cerebrale, come la struttura della corteccia, e persino una correlazione con minore incidenza di ADHD e livelli più alti di istruzione.

La professoressa Angelica Ronald, ricercatrice senior dello studio presso l’Università del Surrey, ha affermato: “La maggior parte dei bambini muove i primi passi tra gli 8 e i 24 mesi, quindi si tratta di un periodo ampio in cui avviene questa emozionante tappa. È un momento importante sia per i genitori che per il bambino; simboleggia una nuova fase nella vita di un bambino“. “È entusiasmante poter scoprire i geni che influenzano il momento in cui i bambini imparano a camminare. Iniziare a camminare in modo autonomo è una tappa fondamentale per i bambini piccoli. Ci auguriamo che queste nuove scoperte genetiche possano far progredire la comprensione fondamentale delle cause del camminare e possano essere utilizzate per supportare al meglio i bambini con disturbi motori e difficoltà di apprendimento“. “Sebbene i genitori dovrebbero comunque consultare il proprio medico di base se sono preoccupati, un inizio leggermente più tardivo non è sempre segno di problemi. C’è molta varietà nel momento in cui i bambini muovono i primi passi da soli“.