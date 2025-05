Al via le campagne di sensibilizzazione sulla salute respiratoria di SIP, AIPO e Consulta di Pneumologia

MeteoWeb

Promuovere una maggiore consapevolezza sulle patologie respiratorie, incentivare la diagnosi precoce, diffondere buone pratiche di prevenzione e favorire l’accesso a cure corrette: sono questi gli obiettivi principali delle nuove iniziative di comunicazione promosse dalla Consulta della Pneumologia (CP) insieme alle Società scientifiche Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Thoracic Society (AIPO-ITS/ETS) e Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory Society (SIP/IRS). Le campagne – che partiranno a metà maggio 2025 e proseguiranno per un anno – prevedono un’intensa attività di comunicazione digitale attraverso i canali social e informativi della Consulta della Pneumologia.

Prevenire e curare: asma e BPCO sotto controllo

La prima iniziativa consisterà in una vera e propria Disease Awareness Campaign volta a informare, educare e attivare la popolazione su temi centrali legati alla salute respiratoria. Attraverso contenuti mirati diffusi sulle piattaforme social Facebook e Instagram della Consulta della Pneumologia, la campagna punterà a: promuovere la diagnosi precoce di asma e BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), sostenere il corretto trattamento delle due patologie e, infine, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione vaccinale. La Campagna integrerà anche le informazioni di Open Up e le risorse di www.ilmiorespiro.it.

A supporto dell’attività social sarà avviata anche una comunicazione rivolta ai professionisti sanitari, con l’invio di newsletter dedicate a Specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Medici di Medicina Generale (MMG). Inoltre, è previsto il coinvolgimento della rivista Respiro, trimestrale di informazione, prevenzione e benessere, per amplificare ulteriormente il messaggio della campagna. Questa iniziativa è realizzata con il contributo non condizionante di GlaxoSmithKline.

Informazione attiva sulla salute respiratoria

La seconda iniziativa mira a costruire una strategia di comunicazione unitaria e partecipata, coinvolgendo tutte le Associazioni di Pazienti e Società Scientifiche che fanno parte della Consulta della Pneumologia. La campagna si svilupperà principalmente su Facebook e LinkedIn, attraverso un piano che persegue diversi obiettivi, come aumentare la consapevolezza sulle patologie respiratorie tra popolazione e tra gli operatori sanitari; creare una community attiva e consapevole di pazienti e cittadini, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze. Questa iniziativa integrerà la campagna “Diamogli voce, conoscere la BPCO per vivere meglio”, con un focus specifico sulla diffusione di testimonianze per favorire una condivisione più ampia e completa sui contenuti educazionali sulla BPCO.

Promuovere ed accrescere consapevolezza e conoscenze sulle patologie respiratorie per ridurre stigmi, luoghi comuni e permettere ai pazienti di essere più sicuri nel parlare con il proprio medico di fiducia in un’ottica di continuo miglioramento della loro qualità di vita. Questa iniziativa è realizzata con il contributo non condizionante di A. Menarini. Le iniziative della Consulta della Pneumologia rappresentano un passo concreto per migliorare la conoscenza scientifica e promuovere una maggiore attenzione alla prevenzione. L’obiettivo è aiutare a costruire una società più consapevole e responsabile quando si parla di salute respiratoria.