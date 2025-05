Campi Flegrei: ad oggi 20 famiglie sgomberate a Pozzuoli

MeteoWeb

Ad oggi sono una ventina le famiglie sgomberate a Pozzuoli, per un totale di 64 persone, tutti in autonoma sistemazione: il dato è stato reso noto in seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi che è stato attivato immediatamente dopo la scossa del 13 maggio dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un punto della situazione sull’accoglienza. La riunione si è svolta in collegamento con il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania, i Coc dei comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, le Asl Napoli 1 e 2, il Coe 118, i Vvf, le forze dell’ordine, la Città Metropolitana di Napoli.

I vigili del fuoco nella serata di ieri, anche con il supporto delle squadre provenienti da altri comandi della regione, hanno sostanzialmente completato gli interventi che erano stati richiesti, ridimensionando già da ieri sera il dispositivo di soccorso.