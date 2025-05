Campi Flegrei, Di Vito: “dinamica molto intensa, la sismicità continuerà”

MeteoWeb

“Per quanto riguarda la geochimica, sappiamo che tutti i parametri sono in incremento. Questo testimonia che la dinamica attuale è molto intensa, che continuerà e che sta continuando, con caratteristiche simili a quelle accadute negli ultimi due anni, ma con incrementi visibili“. Lo ha spiegato riguardo ai Campi Flegrei, nel corso di una audizione della Commissione Ambiente del Senato, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Mauro Di Vito. “Il problema principale di questa crisi in questo momento – sperando che non ci siano evoluzioni prossime, perché da quello che abbiamo visto l’evoluzione ci può essere e, quindi, la sismicità continuerà – è che continuerà il disagio delle popolazioni e dei territori”.

“Bisogna attuare – spiega ancora Di Vito – tutte quelle misure che possono rendere compatibile la presenza sul territorio delle popolazioni, utilizzando tutto quello che può essere utile per aiutare chi di questo territorio si fa carico degli aiuti alle popolazioni. Il monito è: noi siamo relativamente tranquilli se viviamo, lavoriamo, mandiamo nostri figli a scuola, in edifici sicuri”.