Campi Flegrei, Di Vito (INGV): “con nuovi fondi, passi avanti nel capire dinamica del vulcano a terra e nel mare”

“Con i nuovi fondi potremo fare passi avanti nella tecnologia che usiamo per studiare con attenzione quello che accade nei Campi Flegrei, avremo una rete di sensori più fitta a terra nel fondo del Golfo per le deformazioni del suolo e dell’attività sismica e il movimento sotterraneo del gas e delle masse“. Così Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, commenta all’ANSA i passi avanti con i 6 milioni di finanziamento stanziati dal Governo per il lavoro degli studiosi nei territori di Pozzuoli, Bacoli e dei quartieri occidentali di Napoli per il bradisismo e il vulcano dei Campi Flegrei. I 6 milioni sono stati stanziati per il progetto ‘Rose’, che comprende anche altre iniziative dell’INGV in Italia, ma la maggior parte andrà al territorio flegreo che continua a convivere il bradisismo, come dimostrato anche questa notte da una scossa di magnitudo 1.8.

Il finanziamento, osserva Di Vito, “è sufficiente al momento perché deriva dal nostro punto della situazione fatto e consegnato al governo sulla nostra rete tecnologica di monitoraggio, l’implementazione della rete ma anche il personale necessario”. Con le nuove tecnologie “faremo passi avanti nel capire molto meglio la dinamica del vulcano sia a terra che a mare e – prosegue Di Vito – vedremo i processi dinamici del vulcano che stanno interessando la caldera. Sarà come se, su un essere umano, potessimo monitorare non solo una parte del corpo ma avere sensori più distribuiti su tutto il corpo”.

L’attuazione delle nuove tecnologie è prevista in un anno. Intanto, da questa settimana “inizia una nostra campagna di misura diffusa sull’emissione di gas in un’area vasta, dai quartieri di Napoli Bagnoli e Agnano, ai Comuni di Pozzuoli e Bacoli. Andremo avanti per settimane su un’indagine per capire se ci sono state variazioni rispetto agli anni scorsi quando abbiamo fatto rilevazioni simili e quindi vedremo anche si ci sono modifiche nella dinamica del vulcano sotterraneo”.