Campi Flegrei, in corso un nuovo sciame sismico: rilevate decine di terremoti

Un nuovo sciame sismico è in corso nell’area dei Campi Flegrei dalle 14.23, quando si è verificata una scossa di magnitudo 3.1. A comunicarlo è l’Osservatorio Vesuviano che rende noto che, al momento, sono stati rilevati in via preliminare 24 terremoti. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno” scrive in una nota il comune di Pozzuoli. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.