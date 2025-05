Campionati Italiani di Astronomia: ecco i vincitori e la squadra azzurra

MeteoWeb

Si è chiusa ieri, con la cerimonia di premiazione a Giulianova (TE), la Finale della XXIII edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, che dal 6 all’8 maggio ha coinvolto in Abruzzo 90 finalisti selezionati da un totale di 9754 studenti provenienti da 326 scuole (comprese cinque scuole italiane all’estero). Dopo intense prove pratiche e teoriche, sono stati proclamati i diciotto vincitori nazionali e selezionati poi i dieci membri delle due rappresentanze azzurre (divise per età) che parteciperanno alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica 2025, appuntamento prestigioso che riunisce i migliori giovani studenti del mondo: la competizione si terrà a Mumbai, in India, dall’11 al 21 agosto, mentre per la categoria Junior l’evento è in programma dal 18 al 25 ottobre a Piatra Neamt, in Romania.

Promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la competizione è organizzata dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La fase di preselezione si è svolta il 18 dicembre 2024, la gara interregionale il 26 e 27 febbraio 2025. A seguito dei risultati della gara interregionale sono stati selezionati i finalisti (22 nella categoria Junior 1, 22 nella categoria Junior 2, 32 nella categoria Senior e 14 nella categoria Master). Le prove si sono svolte il 7 maggio presso il Liceo Statale “A. Einstein” di Teramo in Abruzzo e hanno previsto una sessione teorica e una pratica, con quesiti su astronomia, astrofisica, cosmologia, fisica moderna e analisi dati. Tutti problemi di difficoltà e contenuti diversi a seconda della categoria.

Patrizia Caraveo, presidente della Società Astronomica Italiana, afferma: “Questa edizione ha confermato l’entusiasmo con cui i giovani si avvicinano all’astronomia, affrontando con passione e competenza prove complesse e multidisciplinari. È la dimostrazione che la scienza, quando proposta in modo coinvolgente, sa accendere curiosità autentica. I Campionati Italiani di Astronomia continuano a essere un’occasione preziosa per far emergere talenti e stimolare il pensiero critico. Noto con piacere che sono numerosi i partecipanti che ‘ritornano’ a cimentarsi nei campionati in categorie superiori, segno che l’esperienza nelle passate edizioni ha acceso il loro interesse nonostante l’astronomia non sia parte del curriculum scolastico. Il successo della manifestazione conferma il potenziale formativo e culturale dell’astronomia, una scienza antichissima ma estremamente attuale che è in grado di connettere il cielo alle sfide del futuro”.

Al termine della Finale sono stati premiati cinque studenti e studentesse per ciascuna delle categorie Junior 1, Junior 2 e Senior, e tre per la categoria Master. A tutti è stata conferita la “Medaglia Margherita Hack” per l’edizione 2025 e i loro nomi saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Inoltre, ai diciotto studenti che si sono classificati immediatamente dopo i vincitori è stato assegnato un diploma di merito, in riconoscimento dei risultati di rilievo conseguiti durante la competizione. La giuria ha infine assegnato due menzioni speciali.

Le valutazioni sono state affidate a una giuria composta da esperti INAF e SAIt: Gaetano Valentini (Presidente), INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, Giuseppe Cutispoto (Segretario), INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, Silvia Galleti, INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Giulia Iafrate, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, Marco Lucente, INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Angela Misiano, SAIt – Planetario di Reggio Calabria, Agatino Rifatto, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Napoli, Daniele Spiga, INAF – Osservatorio Astronomico di Brera – Milano

Questa XXIII edizione si conferma tra le più partecipate degli ultimi anni, e Teramo – con il suo storico Osservatorio Astronomico D’Abruzzo e le sue scuole – ha saputo accogliere con entusiasmo e competenza questa grande sfida scientifica e formativa.

Vincitori dei XXIII Campionati Italiani di Astronomia – medaglia M. Hack

Categoria Junior 1

Cerrano Matteo , Istituto Comprensivo Statale “Biancheri” – Ventimiglia (IM);

, Istituto Comprensivo Statale “Biancheri” – Ventimiglia (IM); Di Silvestro Andrea , Istituto Compr. Statale “De Amicis – Don Milani” – Randazzo (CT);

, Istituto Compr. Statale “De Amicis – Don Milani” – Randazzo (CT); De Paoli Chiara , Istituto Comprensivo Statale “Torre” – Pordenone;

, Istituto Comprensivo Statale “Torre” – Pordenone; Di Egidio Irene , Ist. Comp. Statale “Savini – San Giuseppe – San Giorgio” – Teramo;

, Ist. Comp. Statale “Savini – San Giuseppe – San Giorgio” – Teramo; Matarazzi Rachele Pia, Istit. Compr. Statale “F. Jerace – Capoluogo Brogna” – Polistena (RC).

Categoria Junior 2

Palumbo Gaia , Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria;

, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria; Costantini Ettore , Licei “Ampezzo e Cadore” – Cortina d’Ampezzo (BL);

, Licei “Ampezzo e Cadore” – Cortina d’Ampezzo (BL); Fabi Alessandro , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “P. Ruffini” – Viterbo;

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “P. Ruffini” – Viterbo; Rucco Luca , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “E. Fermi” – Aversa (CE);

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “E. Fermi” – Aversa (CE); Barberi Davide, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria.

Categoria Senior

Lambertini Gabriele , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Bruno” – Budrio (BO);

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Bruno” – Budrio (BO); Leccese Francesco , Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli” – Lecce;

, Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli” – Lecce; Bortoluzzi Nicola , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “Galilei – Tiziano” – Belluno;

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “Galilei – Tiziano” – Belluno; Dandrea Giulio , Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Pieve di Cadore (BL);

, Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Pieve di Cadore (BL); Di Maria Luca, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “E. Fermi” – Arona (NO).

Categoria Master

Trunfio Ilenia , Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria;

, Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria; Brunetta Riccardo , Liceo Scientifico Statale “Leopardi – Majorana” – Pordenone;

, Liceo Scientifico Statale “Leopardi – Majorana” – Pordenone; Cusimano Andrea, Liceo Scientifico Statale “T. Levi Civita” – Roma.

Diplomi di Merito

Categoria Junior 1

Chemello Samuele , Istituto Comprensivo Statale di Vergiate – Vergiate (VA);

, Istituto Comprensivo Statale di Vergiate – Vergiate (VA); Bascià Gabriele , Ist. Compr. Statale “Carducci – Vittorino da Feltre” – Reggio Calabria;

, Ist. Compr. Statale “Carducci – Vittorino da Feltre” – Reggio Calabria; Ciccone Thomas , Istituto Comprensivo Statale “Centro” – Casalecchio di Reno (BO);

, Istituto Comprensivo Statale “Centro” – Casalecchio di Reno (BO); Danaro Antonio , Istituto Compr. Statale “Giovanni XXIII” – Villa San Giovanni (RC);

, Istituto Compr. Statale “Giovanni XXIII” – Villa San Giovanni (RC); Morgese Cristina, Istituto Comprensivo Statale “Poggiofranco -T. Fiore” – Bari.

Categoria Junior 2

Iorfida Andrea , Liceo Scientifico Statale “Aristotele” – Roma;

, Liceo Scientifico Statale “Aristotele” – Roma; Tropenscovino Francesco , Liceo Scientifico Statale “T. Mamiani” – Roma;

, Liceo Scientifico Statale “T. Mamiani” – Roma; Rosiello Marco , Liceo Scientifico Statale “A. Righi” – Roma;

, Liceo Scientifico Statale “A. Righi” – Roma; Montalto Alessio , Liceo Scientifico Statale “P. Ruggieri” – Marsala (TP);

, Liceo Scientifico Statale “P. Ruggieri” – Marsala (TP); D’Argento Giovanni, Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bari.

Categoria Senior

Dolcin Matteo , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “A. Zanelli” – Reggio Emilia;

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “A. Zanelli” – Reggio Emilia; Pampersi Gianni , Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Civitavecchia (RM);

, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Civitavecchia (RM); Di Cicco Riccardo , Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” – Torino;

, Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” – Torino; Manetti Francesco , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Marconi” – Carrara;

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Marconi” – Carrara; Wang Andrea Zihan, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “P. Frisi” – Monza.

Categoria Master

Grillo Tiziano , Liceo Scientifico Statale “A. Moro” – Reggio Emilia;

, Liceo Scientifico Statale “A. Moro” – Reggio Emilia; Cerulli Alessandro , Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “A. Gatto” – Agropoli (SA);

, Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “A. Gatto” – Agropoli (SA); Paganelli Damiano, Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” – Modena.

Menzioni Speciali

Leccese Francesco, per la miglior prova teorica;

per la miglior prova teorica; Liotta Vittorio, per la miglior prova pratica.

Squadra Italiana alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica 2025

IV IOAA Junior, Piatra Neamț (Romania) dal 18 al 25 ottobre 2025

Palumbo Gaia (Junior 2), Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria;

(Junior 2), Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria; Costantini Ettore (Junior 2), Licei “Ampezzo e Cadore” – Cortina d’Ampezzo (BL);

(Junior 2), Licei “Ampezzo e Cadore” – Cortina d’Ampezzo (BL); Fabi Alessandro (Junior 2), Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “P. Ruffini” – Viterbo;

(Junior 2), Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “P. Ruffini” – Viterbo; Rucco Luca (Junior 2), Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “E. Fermi” – Aversa (CE);

(Junior 2), Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “E. Fermi” – Aversa (CE); Barberi Davide (Junior 2), Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria.

XVIII IOAA, Mumbai (India) dal 11 al 21 agosto 2025