Campo Imperatore, l’effetto social rovina uno degli ecosistemi più fragili d’Italia

Ogni primavera, quando le nevi iniziano a ritirarsi sotto il sole tiepido di marzo e aprile, l’altopiano di Campo Imperatore, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si risveglia in uno degli spettacoli più affascinanti della natura appenninica: la fioritura dei crocus. Distese di viola accendono la prateria d’alta quota, in un paesaggio che somiglia più a un sogno che a un luogo reale. Ma quest’anno, quel sogno è stato infranto.

Il paradiso social che diventa inferno per la natura

Negli ultimi anni, la bellezza incontaminata dell’altopiano abruzzese è diventata virale. Immagini patinate, reel emozionali, post da influencer e content creator hanno trasformato Campo Imperatore in un “luogo da vedere assolutamente”. I crochi viola, piccoli fiori che sfidano il gelo per fiorire tra l’erba ancora umida, sono diventati lo sfondo perfetto per selfie, picnic e stories. Un battage promozionale che ha funzionato, forse fin troppo bene.

Durante il ponte del Primo Maggio 2025, centinaia di visitatori si sono riversati sull’altopiano. Ma non tutti si sono comportati da amanti della natura. Anzi. In uno dei punti più delicati e spettacolari, il Lago di Pietranzoni, a oltre 1600 metri di quota, lo scenario si è trasformato in un campo da gioco e un’area barbecue improvvisata.

Crochi calpestati, fioriture distrutte: quando l’inciviltà si traveste da turismo

Decine di persone hanno camminato sui fiori, giocato a pallone tra le praterie, organizzato picnic sul fragile tappeto viola. Il risultato? Una devastazione ambientale silenziosa ma profondamente irreversibile: fioriture schiacciate, habitat compromessi, una bellezza effimera ridotta a semplice fondale da consumare.

E mentre gli smartphone scattavano, nessuno sembrava porsi il problema più elementare: quella bellezza va protetta, non usata.

Campo Imperatore non è un parco giochi. È un ecosistema fragile

Quello che molti ignorano – o fanno finta di ignorare – è che Campo Imperatore è un habitat ad alta quota, unico nel suo genere. Ogni fiore che nasce in quella terra battuta dai venti deve sopravvivere a condizioni estreme. Il crocus, simbolo della primavera montana, è un fiore che cresce grazie all’equilibrio delicatissimo tra temperature, umidità del suolo e assenza di disturbo umano. Camminarci sopra non è solo una mancanza di rispetto: è una violenza ecologica.

Non chiamiamoli turisti. Serve educazione ambientale, non promozione acritica

Serve il coraggio di dirlo: non si può più parlare solo di turismo di massa, ma anche di distruzione di massa, se la visita a luoghi fragili avviene senza consapevolezza, rispetto e regole chiare.

I post emozionali che dipingono questi luoghi come “eden da esplorare” senza menzionare divieti, fragilità ecologiche, percorsi tracciati o buone pratiche, sono parte del problema. I social, in questo contesto, stanno facendo da cassa di risonanza alla diseducazione.

La bellezza va protetta, non mercificata

Se Campo Imperatore è diventato “famoso” grazie alla rete, allora è proprio attraverso la rete che va lanciato un appello: basta con il turismo predatorio. Basta con i contenuti virali che ignorano le regole base della sostenibilità. La vera bellezza è quella che sa durare nel tempo, che si contempla in silenzio e si lascia intatta. Chi ama davvero questi luoghi, non li calpesta. Li difende.