Campobasso, abbattimento dei cinghiali: l’AIDAA propone alternative alle fucilate

“Non è uccidendo una femmina di cinghiale alla presenza dei cuccioli in mezzo a una strada cittadina alla presenza dei passanti e poi scatenando una caccia di selezione con la quale si abbattono in maniera indistinta cuccioli e cinghiali adulti senza forse neanche le conoscenze minime di come è organizzata la società dei cinghiali e del ruolo delle matriarche che si risolve la questione della presenza dei cinghiali nelle città, ed anche a Campobasso si sono ripetute nei giorni scorsi le stesse dinamiche e gli stessi errori in obbedienza della ordinanza della sindaca Forte che prevede l’abbattimento dei cinghiali a colpi di arma da fuoco anche in centro città (ordinanza che per fortuna scade il prossimo 31 maggio e che dopo le polemiche dei giorni scorsi ha portato al blocco delle attività di abbattimento in anticipo)”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

“Il problema della presenza degli animali selvatici in particolare dei cinghiali esiste ma esistono anche degli studi precisi che mettono in evidenza come l’abbattimento selettivo altro non fa che ottenere l’esatto risultato opposto e vale a dire la proliferazione della specie e non la sua estinzione al quale nel caso specifico di Campobasso si è aggiunta una campagna che definire di terrore psicologico e che mette i cinghiali in mostra come animali cattivi e pericolosi al solo scopo di creare paura e di conseguenza di favorire un clima favorevole all’abbattimento degli animali. Bene ha fatto il presidente Noitaa a denunciare la situazione di allarmismo e di pericoloso far west. Tra qualche giorno forniremo all’amministrazione comunale un piano alternativo dove nessun cinghiale perderà la vita e dove in breve tempo la questione sarà dapprima ridimensionata e poi risolta. E’ un piano operativo che ha un approccio diverso da quello dei cacciatori e soprattutto che potrà essere applicato in breve tempo se questa amministrazione avrà il coraggio e la voglia di attuarlo”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito alla scelta del comune di Campobasso di abbattere i cinghiali a fucilate anche in centro città.