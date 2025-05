Dramma incendi in Canada: lo stato di emergenza si estende dal Manitoba al Saskatchewan

MeteoWeb

Grandi incendi continuano a imperversare in Canada, minacciando comunità e provocando evacuazioni di massa. La situazione è particolarmente critica nelle province occidentali, dove migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il Premier del Saskatchewan, Scott Moe, ha dichiarato lo stato di emergenza, sottolineando che le condizioni attuali sono “le più gravi mai affrontate“. Nella provincia, 14 incendi stanno divampando senza controllo.

Ancora più grave la situazione nel vicino Manitoba, dove 17mila persone sono state evacuate a causa degli incendi, portando anche questa provincia a dichiarare lo stato di emergenza. Secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre, oltre 166 incendi sono attivi in tutto il Canada, e di questi 84 sono considerati “fuori controllo“. Incendi significativi sono segnalati anche in Alberta, Ontario e Columbia Britannica.

Per far fronte all’emergenza, le Forze Armate Canadesi sono state dispiegate nel Manitoba per assistere nelle operazioni di evacuazione e nello spegnimento degli incendi. Il Premier del Manitoba, Wab Kinew, ha annunciato che molti sfollati saranno ospitati in centri sportivi e comunitari a Winnipeg e in altre città, definendo la situazione un “momento di paura e incertezza“.

Il fumo degli incendi sta iniziando a riversarsi oltre il confine meridionale, raggiungendo gli Stati Uniti e innescando allarmi sulla qualità dell’aria. Si prevede che il fumo raggiungerà città come Minneapolis (Minnesota), Detroit (Michigan), Green Bay (Wisconsin) e Chicago (Illinois).

Il Canada ha vissuto la sua peggiore stagione di incendi nel 2023, con oltre 17,3 milioni di ettari bruciati, un’area più grande dell’intera Inghilterra e più del doppio del record precedente.