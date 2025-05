Cancro e metabolismo, a Milano la terza edizione della “Meet Immune Conference”

MeteoWeb

Il conto alla rovescia è iniziato per la terza edizione della conferenza internazionale “Meet Immune Conference”, dal titolo “How Metabolism Meets the Immune System in Human Malignancies”, che si terrà il 5 e 6 maggio 2025 alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’evento, diretto dal Professor Filippo De Braud, Direttore del Dipartimento e della Divisione di Oncologia Medica della Fondazione, esplorerà come la nutrizione e il metabolismo possano diventare potenti alleati nella lotta contro il cancro.

In particolare, si discuteranno approcci innovativi nel trattamento di tumori complessi, come il tumore al seno triplo negativo e i tumori polmonari a piccole cellule. Durante la conferenza, verranno presentate importanti novità scientifiche, tra cui studi su diete mima-digiuno e altre strategie nutrizionali che potrebbero trasformare l’approccio terapeutico per queste forme di tumore difficili da trattare.

“La nutrizione sta diventando un elemento cruciale nel trattamento oncologico”, afferma il Professor De Braud. “Può potenziare l’efficacia dei trattamenti e migliorare la risposta immunitaria contro il cancro”. Durante la conferenza, verranno presentati i risultati di studi recenti che mostrano come la restrizione calorica possa rendere le cellule tumorali più sensibili a chemioterapia e immunoterapia.

Un tema centrale sarà la dieta mima-digiuno, che simula il digiuno senza sospendere l’alimentazione, rendendo le cellule tumorali più vulnerabili ai farmaci. “Questo metodo nutrizionale non è solo complementare, ma interagisce attivamente con i trattamenti oncologici”, sottolinea De Braud.

Sviluppi clinici recenti

La conferenza offrirà anche uno sguardo agli sviluppi più recenti in ambito clinico, con l’esplorazione di nuovi approcci terapeutici basati sulla nutrizione. Si discuteranno le potenzialità della dieta mima-digiuno e delle combinazioni con chemio e immunoterapia, che potrebbero migliorare significativamente la risposta del paziente ai trattamenti. Questi studi stanno aprendo nuove strade per il trattamento di tumori complessi, come il tumore al seno triplo negativo e i tumori polmonari a piccole cellule, in particolare nelle fasi precoci e pre-operatorie.

I temi della conferenze

Il metabolismo tumorale: come i tumori manipolano il metabolismo e come intervenire su questi processi.

Nutrizione personalizzata in oncologia: l’importanza di diete mirate per ottimizzare le risposte ai trattamenti.

Restrizione calorica e immunoterapia: come la restrizione calorica potenzia la risposta immunitaria.

Studi clinici innovativi: approcci nutrizionali innovativi e l’integrazione della dieta mima-digiuno con trattamenti tradizionali.

