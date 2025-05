Cancro, Roscosmos testa un complesso mobile di radioterapia

MeteoWeb

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, testa un complesso mobile di radioterapia per il trattamento del cancro. I test del complesso creato da Reshetnev sono in corso presso il VNIIIMT Roszdravnadzor e il Politecnico di Tomsk. Due prototipi hanno ricevuto feedback positivi dagli specialisti. Sono previsti studi clinici presso l’Università Sechenov e il Centro Medico di Tomsk dell’Accademia Russa delle Scienze. La fase successiva è l’ottenimento del certificato di registrazione e l’avvio della produzione in serie nel primo trimestre del 2026.

Il progetto viene implementato secondo la tabella di marcia avviata dal consorzio Medical Equipment. La tabella di marcia tiene conto del quadro normativo per la circolazione dei dispositivi medici nella Federazione Russa, in collaborazione con la comunità clinica specializzata degli oncologi, il Ministero della Salute, il Roszdravnadzor e il Ministero dell’Industria e del Commercio.