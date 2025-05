Un cane in un tombino e un rondone ferito: animali soccorsi a San Giovanni in Fiore

MeteoWeb

Soccorsi animali sul territorio di San Giovanni in Fiore (Cosenza). Le guardie zoofile AK KRONOS – distaccamento di San Giovanni in Fiore, con a capo il Coordinatore Luigi Vizza e la collaborazione degli operatori Samuele Bitonti e Angelo Vizza, nelle ultime ore hanno effettuato due importanti interventi a tutela degli animali. Grazie a una segnalazione di una cittadina sensibile, le guardie sono intervenute su via Paolo Cinanni, dove un cane di piccola taglia era finito un tombino. Salvato il povero malcapitato, è stata segnalata la problematica al comune affinché si provvedesse alla riparazione.

In seguito, le guardie sono intervenute a supporto della Polizia Provinciale, provvedendo alla staffetta presso il CRAS – Cipr di Rende per la consegna di un rondone ferito ad un’ala, recuperato pure per strada anche in questo caso da una cittadina sensibile.