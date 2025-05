Cane con le unghie colorate sui social: AIDAA presenta denuncia per maltrattamento contro un’estetista napoletana

MeteoWeb

“Una denuncia per maltrattamento di animali sarà inviata nei giorni prossimi alla procura della repubblica di Napoli dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA nei confronti di un’estetista napoletana che aveva colorato le unghie di un cane e successivamente aveva postato il video sui social ripreso dapprima dalla pagina di Francesco Borrelli è stato poi rilanciato nei giorni scorsi e segnalato agli animalisti di AIDAA che hanno ravvisato in questo video gli estremi per la denuncia per violazione dell’articolo 544 del codice penale”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’AIDAA.