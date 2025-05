Cani lasciati liberi e carcasse sospette in giardino: l’AIDAA denuncia una famiglia di Uson per presunti maltrattamenti

MeteoWeb

“L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA venuta a conoscenza della grave situazione che si vive da tempo a Uson frazione di Setteville in provincia di Belluno dove una famiglia a cui in passato erano già stati sequestrati i cani vive attualmente con una decina di cani che ogni sera lascia liberi per le vie adiacenti la via Monte Spiloncia dove risiedono ed incuranti dei loro cani lasciano che questi scorazzino senza alcun controllo mettendo in pericolo anche la vita di altri cani, tenuto conto altresì che da diverse testimonianze risulta che questa famiglia abbia in giardino (forse parzialmente sepolte) alcune carcasse di cani la cui causa di morte è ignota ha inviato una denuncia alla procura di Belluno un esposto per chiedere verifiche ed indagini sulle testimonianze ricevute e riportate anche attraverso articoli di stampa e che qualora i fatti fossero accertati nella loro veridicità di procedere al sequestro dei cani ed alla denuncia per il reato di maltrattamento di animale ai sensi dell’articolo 544 del codice penale”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito alle segnalazioni ricevute sulla grave situazione di maltrattamento di animali denunciata dai cittadini di Uson di Setteville.