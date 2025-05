Caos Tornado nel Sud/Est degli USA: morti, feriti e distruzione dal Kentucky alla Georgia | FOTO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo ha colpito con forza il Sud/Est degli USA, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di vittime, feriti e ingenti danni strutturali. Il National Weather Service (NWS) ha emesso allerte tornado per ampie aree di Kentucky, Tennessee, West Virginia e Virginia, mentre un sistema temporalesco ancora in movimento ha continuato a generare fenomeni estremi e imprevedibili.

Kentucky sotto assedio: danni e vittime in zone rurali

La situazione più grave si è registrata nel Kentucky centrale, dove un tornado ha colpito una zona remota della contea di Washington, causando la morte di una persona e almeno 7 feriti. Alcune abitazioni sono state completamente distrutte e diversi alberi abbattuti hanno bloccato temporaneamente le strade.

Il governatore Andy Beshear ha annullato una visita prevista nelle contee di Pulaski e Laurel, già duramente colpite da un altro tornado all’inizio del mese che ha causato 19 morti. “Non ci aspettavamo questo livello di severità meteorologica”, ha affermato Beshear, lanciando un appello alla cautela per le zone orientali e sudorientali dello Stato, ancora esposte al rischio di nuovi temporali.

Squadre del NWS di Louisville sono intervenute per mappare il percorso del tornado, che sembra aver attraversato anche la vicina contea di Mercer. I primi rilievi indicano danni riconducibili a un tornado di categoria EF1 sulla scala Fujita avanzata, con venti compresi tra 138 e 177 km/h.

Tennessee e Georgia: tornado EF0 ed EF2, feriti e danni estesi

In Tennessee, il maltempo ha colpito l’area di Philadelphia, nella contea di Loudon, provocando numerosi feriti. Il NWS di Morristown ha confermato che un tornado di categoria EF0 ha toccato terra al confine con la contea di Monroe. Sebbene meno potente, l’evento ha causato danni diffusi e messo alla prova i soccorsi locali.

La Georgia ha affrontato il suo 3° tornado in una settimana. Un tornado EF2 ha colpito giovedì Locust Grove, a circa 45 km a Sud/Est di Atlanta, raggiungendo velocità di 217 km/h. Il vortice ha distrutto una decina di case e ferito gravemente Malachi Chaney, figlio dell’attore Tray Chaney (“The Wire”), scagliato per oltre 90 metri da una finestra del secondo piano. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva.

Impatto sul traffico aereo

La violenza delle condizioni atmosferiche ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo. L’aereo presidenziale Air Force One ha dovuto sorvolare per oltre un’ora il Maryland e la Virginia prima di poter atterrare sotto una pioggia battente.