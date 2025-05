Il cargo Dragon lascia la ISS: in corso il viaggio di ritorno verso la Terra

MeteoWeb

Il cargo robotico Dragon di SpaceX, parte della missione CRS-32, ha effettuato l’undocking dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dando inizio al suo viaggio di ritorno verso la Terra, dopo un rinvio di un giorno causato da condizioni meteo avverse nel sito previsto per l’ammaraggio. Le squadre operative integrate di NASA e SpaceX hanno dato il via libera all’undocking alle 15:50 UTC di ieri. A bordo della ISS, l’astronauta NASA Jimmy Kim ha supervisionato le operazioni di separazione, coordinandosi con i controllori di missione a terra. Il comando automatico di separazione è stato inviato alle 16 UTC, e 5 minuti più tardi il cargo Dragon ha lasciato la Stazione, trovandosi in quel momento a circa 420 km di quota sopra il Nord/Est dell’Australia.

Dopo l’allontanamento dalla ISS, Dragon ha eseguito manovre per portarsi a distanza di sicurezza e ha iniziato una serie di accensioni del motore per inserirsi nella traiettoria di rientro atmosferico, con ammaraggio previsto al largo della costa californiana intorno alle 05:45 UTC di domenica 25 maggio. Questo evento segnerà la conclusione della missione CRS-32, la 32ª missione di rifornimento commerciale di SpaceX per NASA.

Il lancio della missione CRS-32 è avvenuto il 21 aprile dal Kennedy Space Center della NASA, con il razzo Falcon 9 che ha portato in orbita il cargo Dragon. Il giorno successivo si è agganciato al modulo Harmony della Stazione, consegnando circa 3.040 km di provviste, attrezzature e esperimenti scientifici.

Dragon non trasporta solo materiale verso la ISS, ma riporta anche a Terra campioni e apparecchiature. Nel carico di ritorno ci sono materiali esposti all’esterno della Stazione nell’ambito dell’esperimento MISSE-20 (Multipurpose International Space Station Experiment), il robot Astrobee, la dimostrazione tecnologica REACCH (Responsive Engaging Arms for Captive Care and Handling) e altri esperimenti. Inoltre, il cargo conterrà materiali di scarto non riciclabili e rotazioni di forniture provenienti dall’interno della ISS.

Attualmente, Dragon è l’unico veicolo cargo operativo in grado di effettuare consegne bidirezionali, ovvero trasportare carichi sia verso la Stazione che poi dalla ISS verso la Terra. Gli altri veicoli, come Cygnus di Northrop Grumman e la capsula Progress russa, sono progettati per bruciare durante il rientro atmosferico, senza recuperare il carico. Starliner di Boeing, pensata per trasportare astronauti e con capacità di carico, non è ancora operativa per le missioni di rifornimento della ISS a causa di problemi tecnici emersi nel test di volo con equipaggio dell’estate scorsa.