Nuovo caso atipico di “mucca pazza”, rilevata encefalopatia spongiforme bovina: monitoraggio in corso

Un caso atipico di malattia della “mucca pazza” è stato riscontrato in un allevamento dell’Inghilterra orientale. Lo ha dichiarato l’Agenzia britannica per la salute animale, secondo cui non vi è alcun rischio di tipo alimentare. Una mucca nella contea di Essex ha mostrato segni clinici di encefalopatia spongiforme bovina (Bse), come viene ufficialmente definita la malattia neurologica, ed è stata abbattuta sul posto. “La Bse atipica è diversa dalla Bse classica ed è una malattia spontanea e sporadica, non contagiosa, che si ritiene si presenti a livelli molto bassi in tutte le popolazioni bovine”, ha affermato Christine Middlemiss, responsabile del servizio veterinario nel Regno Unito.

Il caso è stato identificato dopo la nuova “partnership strategica” post-Brexit fra Londra e Bruxelles conclusa ieri nella capitale britannica che prevede, tra l’altro, una riduzione dei controlli alle dogane tra Regno e Ue per quanto riguarda alimenti e prodotti vegetali. Si tratta del quarto caso di mucca pazza atipica nel Regno Unito dal 2015. L’ultimo si era verificato in Scozia lo scorso dicembre.