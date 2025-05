Catalogna, incendio in azienda chimica domato dopo ore: revocato il confinamento in 5 comuni

MeteoWeb

I vigili del fuoco della Generalitat catalana sono riusciti questa sera a spegnere l’incendio divampato alle 2:20 della scorsa notte in un’azienda di prodotti chimici a Vilanova i la Geltrù, a 45 km da Barcellona, che ha ha portato la Protezione Civile a ordinare il confinamento totale della popolazione di 5 comuni costieri della Catalogna, poi revocato. Lo segnalano su X i pompieri, ancora impegnati sul posto con 25 squadre per rimuovere il materiale superstite delle 70 tonnellate di pasticche di cloro stoccate nel capannone dell’azienda chimica andate in fumo, provocando una nube tossica. Sono state 5 le persone assistite dai servizi di emergenza per irritazioni e sintomi di intossicazione causati dalla combustione della sostanza chimica.