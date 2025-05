CATL, il colosso invisibile delle batterie che sfida Elon Musk

MeteoWeb

Nel cuore della rivoluzione dei veicoli elettrici c’è Robin Zeng, il “re invisibile” dell’industria delle batterie. Fondatore di CATL, il gigante cinese che nel 2023 ha prodotto oltre un terzo delle batterie per auto elettriche globali, Zeng mantiene un profilo basso ma guida una potenza industriale strategica. Nonostante i rapporti commerciali con Tesla, Zeng e Musk restano rivali. CATL fornisce batterie LFP per le Tesla prodotte a Shanghai fino al 2025, ma Zeng ha apertamente criticato la tecnologia 4680 di Musk, definendola fallimentare. Tuttavia, i due si incontrano regolarmente, come dimostrato dalle cene private a Pechino.

CATL continua a innovare: la nuova batteria Shenxing promette 520 km di autonomia con soli 5 minuti di ricarica, superando la concorrenza. E guarda all’Europa, con stabilimenti in Germania, Ungheria e una futura partnership con Stellantis in Spagna.

Ma l’ascesa di CATL avviene in un contesto geopolitico complesso. Gli USA hanno accusato l’azienda di legami militari con Pechino, frenando un progetto con Ford. Nonostante ciò, la quotazione a Hong Kong e i nuovi investimenti puntano a consolidare la leadership globale di CATL nel settore dell’energia del futuro.