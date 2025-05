Celiaci, il bacio non fa paura: la scienza smentisce l’ansia da glutine

MeteoWeb

Buone notizie per le persone affette da celiachia: il bacio non comporta alcun rischio di contaminazione da glutine. A rivelarlo è un recente studio guidato dalla professoressa Anne Lee, esperta di medicina nutrizionale presso la Columbia University, i cui risultati sono stati presentati durante la Digestive Disease Week (DDW) 2025. La ricerca sfata così le infondate ansie spesso manifestate dai celiaci riguardo a questa forma di contatto intimo.

Lo studio ha coinvolto 10 coppie, composte da un partner celiaco e uno non celiaco. Analizzando il quantitativo di glutine trasferito durante un bacio, i ricercatori hanno costantemente rilevato valori inferiori a 20 parti per milione (ppm), la soglia considerata sicura per i prodotti dichiarati “senza glutine”.

Per una maggiore tranquillità, lo studio suggerisce un semplice accorgimento: bere un bicchiere d’acqua prima del bacio. Questa pratica, unita a una buona igiene orale, riduce ulteriormente il già minimo rischio di esposizione al glutine. Gli esperti rassicurano la comunità celiaca: non sono necessarie misure drastiche, poiché la quantità di glutine potenzialmente trasmessa è irrisoria e ben al di sotto del livello che potrebbe scatenare reazioni avverse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.