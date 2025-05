Cerignola, 8 maggio 2022: bomba d’acqua da record paralizza la città e l’agricoltura

MeteoWeb

L’8 maggio 2022 resterà impresso nella memoria dei cittadini di Cerignola come una delle giornate meteorologicamente più drammatiche della storia recente. In poche ore, un violento nubifragio ha riversato sulla città pugliese una quantità di pioggia senza precedenti, trasformando strade in torrenti e quartieri in bacini d’acqua. Le conseguenze sono state devastanti per abitazioni, infrastrutture e attività economiche, segnando un prima e un dopo nella gestione del rischio idrogeologico locale.

Un evento meteorologico estremo e mai registrato prima

Secondo i dati ufficiali, nel corso della giornata si sono abbattuti su Cerignola 126 millimetri di pioggia, un dato record che ha superato quello di ogni altro evento analogo mai registrato nella zona, incluso quello del 1952. Il termine “bomba d’acqua” non è mai stato così appropriato: in poche ore, il territorio urbano è stato messo completamente in ginocchio.

Le zone più colpite sono state via Trinitapoli, via Monte Bianco e l’area di Mercadante, dove l’acqua ha raggiunto livelli tali da sommergere auto, case e attività commerciali. In alcuni punti, il sistema di drenaggio urbano è stato sopraffatto, con tombini esplosi e manti stradali crollati sotto la forza dell’acqua.

Abitazioni e infrastrutture: la città paralizzata

Tra i danni più evidenti, si segnalano allagamenti estesi in edifici residenziali e pubblici, con interi quartieri trasformati in aree inaccessibili. Le scuole sono state danneggiate al punto da richiedere la chiusura il giorno successivo. Le cabine elettriche allagate hanno provocato interruzioni di corrente in diverse zone della città, lasciando centinaia di cittadini senza elettricità per ore.

Il traffico è andato in tilt, mentre le squadre di protezione civile hanno lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità, mettere in sicurezza le strade e garantire il ritorno alla normalità.

Settore agricolo in ginocchio: danni economici pesantissimi

Cerignola non è solo una città, ma anche un importante polo agricolo. E l’alluvione dell’8 maggio ha colpito duramente anche questo comparto. Interi campi coltivati, in particolare vigneti e frutteti, sono stati sommersi. La raccolta di pesche e albicocche, prevista proprio in quei giorni, è andata in gran parte perduta.

Le perdite economiche per le aziende agricole sono state immediate e pesanti, con conseguenze a cascata su occupazione e stabilità finanziaria di molte famiglie del territorio. La fragilità del settore primario di fronte a fenomeni climatici estremi si è mostrata in tutta la sua evidenza.

Un evento eccezionale che richiede risposte straordinarie

Nonostante l’eccezionalità dell’evento, fortunatamente non si sono registrate vittime. Ma l’entità dei danni materiali ha costretto l’amministrazione comunale a richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La frase pronunciata dal sindaco — “Mai così tanta acqua sulla nostra città” — sintetizza con efficacia lo shock vissuto da tutta la comunità.

L’intervento delle autorità è stato tempestivo, ma l’evento ha evidenziato una verità scomoda: il territorio non è pronto ad affrontare eventi meteorologici estremi, che stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

Una lezione per il futuro: prevenzione e resilienza

Il nubifragio di Cerignola non è stato un semplice incidente atmosferico, ma un campanello d’allarme per tutte le città italiane. Serve investire con urgenza in infrastrutture di drenaggio più efficienti, mappare i rischi idraulici, aggiornare i piani urbanistici e sostenere il mondo agricolo nell’adattamento alle nuove condizioni climatiche.

Non si tratta più di chiedersi “se” questi eventi torneranno, ma “quando” e con quale intensità. L’alluvione dell’8 maggio 2022 ha lasciato il segno, ma può diventare un punto di svolta, se sapremo coglierne il messaggio.