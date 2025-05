Orrore a Cervia: travolta e uccisa da una ruspa mentre prende il sole in spiaggia

MeteoWeb

Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul litorale ravennate: una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia a Pinarella di Cervia. La donna si trovava sul bagnasciuga e stava prendendo il sole. Il mezzo pesante, che stava sistemando e pulendo l’arenile in vista della stagione balneare, l’ha investita davanti agli occhi di altri bagnanti. Sul posto sono intervenuti capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia locale, oltre al 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sull’identificazione, accertamenti sono ancora in corso ed è stata avvisata la pm di turno in Procura a Ravenna, Lucrezia Ciriello.

L’allarme è stato lanciato da un bagnino della vicina torretta. Il guidatore del mezzo è sceso per capire la situazione e poi si è messo a urlare e a correre, probabilmente sotto shock. L’uomo è già stato identificato e si procederà ad accertamenti di rito sulle sue condizioni. Verranno disposti accertamenti anche sul mezzo: si vuole capire sia perché non ha visto o segnalato la donna, sia perché la donna non se ne sia accorta in tempo.

La Cooperativa bagnini di Cervia “esprime tutto il suo cordoglio alla famiglia della vittima, per il tragico incidente avvenuto sulla spiaggia di Pinarella questa mattina”. La Cooperativa precisa di essere “totalmente estranea a questa vicenda e condanna fermamente qualsiasi incidente che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone”.

“Ci dispiace molto per quanto accaduto – dice il Presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni – È una notizia triste e sconvolgente e i nostri pensieri vanno ai familiari e agli amici della vittima. La ruspa coinvolta non era sulla spiaggia per conto della Cooperativa e non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico. I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane. Ci chiediamo quindi, e vogliamo capire, perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge. A questo punto auspichiamo che le indagini facciamo al più presto chiarezza sui motivi della tragedia”.

“Lavori non autorizzati”

“Si tratta di lavori abusivi, non autorizzati in alcun modo“. Lo dice all’ANSA il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, rispondendo ad una domanda sul motivo della presenza della ruspa che ha investito e ucciso una donna in spiaggia. “Gli inquirenti stanno sentendo i funzionari del Comune“, proprio in merito alla assenza di autorizzazione dei lavori. L’amministrazione esprime anche cordoglio alla famiglia della vittima.